Sražený přibližně třicetiletý muž utrpěl vážná poranění hlavy a hrudníku a je v ohrožení života. „Byl uveden do umělého spánku, napojen na plicní ventilaci a transportován do trauma centra,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Kirs.
Zranění utrpěla i řidička automobilu. „Asi šedesátiletá žena byla s poraněním dolních končetin odvezena na chirurgii,“ informují záchranáři.
Kdo srážku přesně zavinil není aktuálně jasné. „Zatím jen víme, že se jedná o vážnou srážku chodce a osobního automobilu, podrobnosti na policisté zjišťují,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Připravujeme podrobnosti...
Ulice Modřanská (orientační místo nehody)
