Nehoda se stala v pátek večer přibližně patnáct minut po sedmé hodině. Řidička osobního automobilu srazila přecházejícího chodce. Ten utrpěl vážná poranění a byl transportován do nemocnice.
Zničené havarované auto po nehodě v Modřanech.(13. února 2026)

Zničené havarované auto po nehodě v Modřanech.(13. února 2026) | foto: Jiří MeixnerMAFRA

Záchranné složky zasahující v Modřanech. (13. února 2026)
Zničené osobní vozidlo po nehodě v Modřanech. (13. února 2026)
Havarované auto v Modřanech. (13. února 2026)
Nehoda v pražských Modřanech. (13. února 2026)
Sražený přibližně třicetiletý muž utrpěl vážná poranění hlavy a hrudníku a je v ohrožení života. „Byl uveden do umělého spánku, napojen na plicní ventilaci a transportován do trauma centra,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Kirs.

Zranění utrpěla i řidička automobilu. „Asi šedesátiletá žena byla s poraněním dolních končetin odvezena na chirurgii,“ informují záchranáři.

Kdo srážku přesně zavinil není aktuálně jasné. „Zatím jen víme, že se jedná o vážnou srážku chodce a osobního automobilu, podrobnosti na policisté zjišťují,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Ulice Modřanská (orientační místo nehody)

Ulice Modřanská (orientační místo nehody)

