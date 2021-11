Při pokusu "zamávat" pilot zahynul, letadlo v zahradě trefilo židli s mužem

„Příčinou letecké nehody bylo chybné rozhodnutí, které vedlo ke sklesání letounu pod minimální výšku pro lety VFR (za viditelnosti, pozn. red.) a nezvládnutá pilotáž prováděného manévru při letu nízko nad zemí, nad obytnou zástavbou, při kterém došlo ke ztrátě rychlosti a následnému pádu letounu,“ uvádí závěrečná zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Šestatřicetiletý pilot sedl osudného 4. září za knipl po delší pauze. Na mladoboleslavském letišti si půjčil letoun Zlín Z 526 AFS-V, který se dnes používá zejména jako vlečný. Původně byl určený i pro akrobacii.

Podle svědků byl pilot před odpoledním letem v zaměstnání, startoval v pohodě psychické i fyzické. Vzlétl těsně před sedmnáctou hodinou a pokračoval v letu severozápadním směrem přímo k obci Bukovno.

„Po příletu nad severovýchodní okraj obce provedl zatáčku o cca 180 stupňů a v nízkém průletu pokračoval v letu malou rychlostí nad obcí. Na východním okraji obce ‚zamával křídlem‘ nejdříve pravým a následně levým náklonem,“ uvádí zpráva.

Při tomto manévru došlo ke ztrátě rychlosti a k pádu letounu po křídle do zahrady u rodinného domu na východním okraji obce. Letoun dopadl zhruba tři minuty po startu pod malým úhlem, téměř na plocho, do nadzemního bazénu.

Zbytky dřevěné židle, na které seděl majitel pozemku.

„Majitel pozemku mi říkal, že seděl zrovna na zahradě u bazénu, že se stihl otočit, jelikož slyšel přibližující se letadlo, a poté ho letadlo odmrštilo ze židle do vzdálenosti asi tři metry od křídla, kdy letadlo dopadlo přímo do bazénu. Byl v šoku a tvrdil, že ho křídlo letadla trefilo do kotníku, krev mu netekla,“ vypověděl vyšetřovatelům svědek.

Muže ze zahrady později ošetřila záchranná služba. Pilotovi nebylo pomoci, zemřel okamžitě po dopadu stroje. Měl mnohočetná zranění.

Letadlo na zahradě způsobilo značné škody na zahradním nábytku, dřevěném přístavku u rodinného domu a zcela zničen byl nadzemní bazén, včetně příslušenství.

„Travnatý porost zahrady o ploše cca 100 m² byl kontaminován leteckým benzinem,“ konstatuje zpráva.

Létal zodpovědně, ale v posledních letech málo

Z výpovědí při vyšetřování vyplynulo, že pilot ve své dosavadní praxi létal zodpovědně. Svého času zkoušel také akrobacii, ale špatně snášel některé její prvky. Aktivně se věnoval pilotování motorových letounů při navigačních soutěžích, kde dosáhl i významných úspěchů.

Poslední dva roky před nehodou létal pouze sporadicky a v loňském roce před nehodou na letounech Zlín Z 526, Z 43 a Cessna 152 nalétal jen necelé tři hodiny. Nad obec Bukovno, kde bydlel, mířil při svých letech často.

„Mával nám tím stylem, že zaletěl níž nad barák, výšku neodhadnu, a zamával křídly. Toto nedělal pravidelně, ale občas ano,“ vypověděla příbuzná.

Osudným se mu podle vyšetřovatelů stalo, že pravděpodobně nezaznamenal pokles rychlosti a v malé výšce při malé rychlosti začal „mávat“.

„Tento manévr zahájil pravým náklonem a při levém náklonu došlo k dalšímu poklesu rychlosti, ke ztrátě vztlaku a letoun přešel do pádu po křídle. S ohledem na výšku letu nebyl pilot schopen vybrat pád letounu s následným nárazem do země,“ uvedli vyšetřovatelé.