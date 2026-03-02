Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

Nehoda se stala krátce před 5:30. „Osobní vozidlo po havárii skončilo v příkopu, řidič byl ve voze zaklíněný. V autě jel sám, ke zranění další osoby tak nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
K nehodě vzlétl i záchranářský vrtulník. Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové však pacient utrpěl zranění natolik závažná, že jim na místě podlehl.
Policie v tomto případě nařídila soudní pitvu a bude se zabývat přesnou příčinou tragické události. Jednou z pravděpodobných možností je podle policejní mluvčí namrzlá vozovka i nedostatečná pozornost během řízení.
Po dobu odklízení nehody se místem projíždělo kyvadlově, řidiči tak museli dbát při průjezdu úsekem zvýšené opatrnosti.
