Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

  9:29aktualizováno  9:52
Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil. Přesnou příčinu nehody policie vyšetřuje. Řidiči místem nehody projížděli kyvadlově.

Nehoda se stala krátce před 5:30. „Osobní vozidlo po havárii skončilo v příkopu, řidič byl ve voze zaklíněný. V autě jel sám, ke zranění další osoby tak nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

U Kostelce nad Černými lesy zemřel po nezvládnuté jízdě řidič osobního vozu. (2. března 2026)
K nehodě vzlétl i záchranářský vrtulník. Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové však pacient utrpěl zranění natolik závažná, že jim na místě podlehl.

Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

Policie v tomto případě nařídila soudní pitvu a bude se zabývat přesnou příčinou tragické události. Jednou z pravděpodobných možností je podle policejní mluvčí namrzlá vozovka i nedostatečná pozornost během řízení.

Po dobu odklízení nehody se místem projíždělo kyvadlově, řidiči tak museli dbát při průjezdu úsekem zvýšené opatrnosti.

