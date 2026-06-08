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Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

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  15:15
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který odpočíval v trávě. To ale neměl dělat.

Muž v pražské ulici Korunovační v odpoledních hodinách zavinil nehodu čtyř automobilů.

„Vyjeli jsme k nehodě čtyř osobních vozidel, řidič narazil do tří aut. Muž nejprve odmítl test na přítomnost drog a alkoholu. Později provedená zkouška na přítomnost drog vyšla pozitivně na amfetamin a metafmetamin,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

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Podle svědka nehody muž po nárazu do automobilů začal rozbíjet okolní vozidla.

„Jel v protisměru, snažil se zařadit a naboural. Vyběhl ven, vzal kus rozbitého skla a začal mlátit do aut. Ohnal se po mém psovi, který na něj skočil. My skočili na něj a pak přijeli policajti,“ popsal situaci iDNES.cz svědek incidentu pan Matouš.

„Mluvil cizojazyčně. Byl evidentně pod vlivem drog, sám to dokonce řekl,“ dodal svědek.

Nehoda skončila zraněním čtyřicetiletého muže, kterého záchranáři s traumatem hlavy převezli do nemocnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který způsobil dopravní nehodu. (8. června 2026)
Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který způsobil dopravní nehodu. (8. června 2026)
Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který způsobil dopravní nehodu. (8. června 2026)
Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který způsobil dopravní nehodu. (8. června 2026)
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