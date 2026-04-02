Hasiči oznámení o nehodě přijali po sedmé hodině během ranní špičky. Na místo vyjely dvě posádky. Jednoho z řidičů museli hasiči vyprostit. „K vyproštění jsme použili hydraulické zařízení, abychom řidiče zaklíněného v kabině dostali ven,“ upřesnil jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Záchranná akce trvala okolo dvaceti minut.
Zraněného pětačtyřicetiletého řidiče následně předali do rukou záchranářů, kteří na místo vyslali tři své jednotky. „Muži byly podány léky a s otevřenou zlomeninou dolní končetiny byl transportován do nemocnice,“ řekl za pražské záchranáře mluvčí Karel Kirs. Podle něj jsou zranění středně závažná. Druhý z řidičů vyvázl z nehody bez zranění.
Podle mluvčího hasičů krátce před osmou hodinou jedna z přivolaných jednotek místo nehody již opustila, druhá posádka na místě zůstávala kvůli zajištění nehody.
Silnice byla po nehodě uzavřená v obou směrech, vytvořily se kolony. Okolo půl deváté byla stále obtížně průjezdná, policisté radí sledovat dopravní informace.
„Provoz v ulici by měl být v nejbližší době alespoň částečně obnoven,“ informoval redakci iDNES.cz Řezáč.
Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského zatím nejsou přesné okolnosti srážky známé. „Policisté na místě vyšetřují příčinu nehody a míru zavinění jejích účastníků,“ uvedl Rybanský.
