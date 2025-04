Křižovatku v Hostivaři blokuje kloubový autobus, po nehodě je téměř rozpůlený

VIDEO: Z Plzně do Prahy bez zádrhelu. Obří tahač v noci přivezl první novou tramvaj

Do hlavní města v noci na dnešek už dorazila z plzeňské továrny první tramvaj zcela nového typu. Kolem půlnoci ji obří tahač dopravil do Ústředních dílen DPP v Hostivaři. Tramvaje Škoda ForCity Plus...