Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Autor: ,
  15:40aktualizováno  16:34
Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby. Provoz směr letiště byl okolo 16. hodiny obnoven v levém jízdním pruhu.

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle dostupných informací se nehoda stala na Pražském okruhu ve směru na Jesenici. „Jde o srážku tří nákladních automobilů. Komunikace na Ruzyň je dočasně uzavřená. Řidiči nebyli pod vlivem alkoholu,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. K nehodě přistává také záchranářský vrtulník (2. června 2026)
Jeden z havarovaných kamionů převážel stavební materiál. Z poškozených obalů unikají barvy, hlásil z místa reportér iDNES.cz.

Komunikace je v místě nehody uzavřena. Záchranáři a další složky IZS na místě zasahují a řeší následky nehody.

„Jeden z řidičů byl zaklíněný, takže ho museli hasiči vyprostit,“ uvedla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

