Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

  22:29
Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou pokutou.

„Řidič nákladního vozu v půl sedmé večer sjel v Měšicích bokem do příkopu u silnice, kde se zasekl,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)
„Zkouška na přítomnost alkoholu v krvi řidiče vyšla negativně. V přívěsu vezl krabice a plastové přepravky, ke větší škodě nákladu tak nedošlo,“ upřesnila mluvčí.

Policie situaci vyřešila blokovou pokutou, podle mluvčí řidič nedával dostatečný pozor. Ne místě zasahovali taktéž hasiči, kteří zajišťovali únik kapalin.

