V Praze boural motorkář a dvě auta, jedno po srážce shořelo

Nehoda se stala kolem 21. hodiny v Jeremiášově ulici. Na místě zasahoval záchranářský vrtulník a dvě pozemní posádky. Všichni zranění byli při vědomí.

„Do motolské nemocnice vrtulník transportoval jednašedesátiletou ženu ve vážném stavu s mnohočetnými poraněními. Do Motola zamířil také přibližně padesátiletý muž, který měl pohmožděniny, motorkáře s frakturou jsme převezli do Ústřední vojenské nemocnice. A nakonec do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady záchranáři odvezli také muže ve středních letech s pohmožděným hrudníkem,“ popsala mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Jeremiášova ulice byla několik hodin oboustranně uzavřena. Hasiči museli uklidit vozovku, po které byly rozházené části aut a motorky, a vozidla z komunikace odstranit.

Na místě byli také policisté, kteří nyní budou zjišťovat, jak přesně se nehoda stala a kdo ji zavinil.