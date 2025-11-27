Omezení po nehodě na dálnici D6. Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion

„Mezi druhým a třetím kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Osobní auto mělo poruchu, zastavilo v pravém jízdním pruhu a řidič nákladního vozidla nestihl zareagovat, dobrzdit a zezadu narazil do osobního auta,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
Dodala, že na místě jsou dvě lehčí zranění.
Dechové zkoušky u obou řidičů ukázaly negativní výsledky. Na místě je aktuálně odtahová služba a omezení trvá.
„Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, a pokud odtah proběhne bez komplikací, omezení potrvá tři hodiny,“ dodala po nehodě Richterová.
Podle serveru dopravniinfo.cz má omezení trvat do 13:10.