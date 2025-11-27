Omezení po nehodě na dálnici D6. Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion

Autor:
  11:07
Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion nestihl zareagovat. Na místě jsou dvě lehká zranění, pravý jízdní pruh je uzavřen a probíhá odklízení následků.

„Mezi druhým a třetím kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Osobní auto mělo poruchu, zastavilo v pravém jízdním pruhu a řidič nákladního vozidla nestihl zareagovat, dobrzdit a zezadu narazil do osobního auta,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Dodala, že na místě jsou dvě lehčí zranění.

Dechové zkoušky u obou řidičů ukázaly negativní výsledky. Na místě je aktuálně odtahová služba a omezení trvá.

„Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, a pokud odtah proběhne bez komplikací, omezení potrvá tři hodiny,“ dodala po nehodě Richterová.

Podle serveru dopravniinfo.cz má omezení trvat do 13:10.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:47,  aktualizováno  9:48

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Tolik asistencí vážně nečekala. Cazorlaová zahnala zlé časy, výkonem rozzářila i kouče

Maite Cazorlaová z USK Praha (vpravo) během utkání s Gdyní v Eurolize.

Euroligové utkání si zahrála poprvé od dubna a fanouškům USK Praha okamžitě připomněla, jak kvalitní basketbalistka se jim vrací. Maite Cazorlaová doléčila zraněné koleno a proti polské Gdyni...

26. listopadu 2025  22:08

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  22:03

Na závěr základní části Euroligy hladká výhra. USK Praha nastřílel Gdyni 102 bodů

Liliana Banaszaková z Gdyně (vlevo) se snaží zablokovat Emese Hofovou z USK...

Se základní částí Euroligy se basketbalistky USK Praha rozloučily jednoznačným vítězstvím 102:67 nad Gdyní. K prvnímu domácímu vítězství v soutěži dokráčely svěřenkyně Martina Bašty i díky více než...

26. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:52

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

ilustrační snímek

V Praze na Letné srazila ve středu odpoledne tramvaj ženu. Zraněnou po střetu odvezla záchranná služba do nemocnice. Do prověřování okolností nehody se pustila policie, která v místě dočasně omezila...

26. listopadu 2025  17:48

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:25

Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy...

26. listopadu 2025  16:53

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Recidivista chycený při krádeži zaútočil stříkačkou, která měla být infikována...

Mělo to být jen prosté zajištění zloděje. Devatenáctkrát trestaný recidivista, který v pražském obchodním centru ukradl potraviny, se však svému zadržení rozhodl bránit hrubou silou. Na člena...

26. listopadu 2025  16:07

Do pražských ulic vyjedou vánoční popelářská auta. Světýlka ozdobí i tramvaje

Pražští popeláři slaví vánoční svátky.

Dva svátečně ozdobené popelářské vozy se světýlky už tradičně vyrazí v předvánoční čas do pražských ulic. Pražské služby (PSAS) je vypraví v neděli, lidé je pak mohou potkat až do Nového roku. Denně...

26. listopadu 2025  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.