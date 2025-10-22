Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

  12:04aktualizováno  12:13
K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže nepodařilo vyprostit živého. Okolnostmi případu se nyní zabývají kriminalisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Událost se stala v obci Holubice. Krátce po půl desáté jsme dostali oznámení, že při stavebních a bouracích pracích došlo k pádu zdi na stavebního dělníka,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Na místo nehody vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Zavalenému muži však už nebylo pomoci.

„Operační středisko záchranné zdravotnické služby vyslalo na místo posádku s lékařem. Bohužel, osoba byla již bez známek života. K nehodě proto následně dorazil i koroner,“ okomentovala pro iDNES.cz mluvčí záchranky Monika Nováková.

Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

K nehodě vyjelo také několik profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů, které pomáhaly s odklízením suti.

Případ do své kompetence převzali kriminalisté z oddělení Praha–západ, kteří budou prošetřovat, za jakých okolností k tragickému pádu zdi došlo. Prověří rovněž, zda šlo o zaměstnance nebo jiným způsobem najatého pracovníka. Národnost muže prozatím policie neuvedla.

