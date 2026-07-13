K nehodě došlo v ulici Bezručova před osmou hodinou ranní.
„Vlivem technické závady se auto stalo neovladatelným, přestalo brzdit a žena vlastně vybočila ze svého jízdního pruhu a narazila celkem do sedmi zaparkovaných vozidel,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Svědek nehody iDNES.cz řekl, že žena zrovna odvážela syna na letní tábor. Podle něj své vozidlo zastavila, aby nechala vycouvat auto za sebou.
„Poté odbrzdila a auto najednou vyjelo a jelo plnou rychlostí. Narazila tak do hyundaie, peugota, a ten hyundai odletěl na golfa. Poté to napálila a peugot odletěl na značku a ještě to napálila do toyoty vzadu,“ uvedl svědek.
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Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Truxa uvedl, že policie bude zkoumat také technický stav vozidla a jestli právě to bylo příčinou dopravní nehody.
Lehce zraněnou ženu s bolestí zad měli v péči středočeští záchranáři. Poté ji převezli k dalšímu vyšetření do mělnické nemocnice, informovala mluvčí záchranky Monika Nováková. Havarované vozidlo pak odtáhla odtahovací služba.