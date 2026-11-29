Komunikace je ve směru do centra v místě zásahu neprůjezdná, informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Hromadná nehoda uzavřela Černokosteleckou ulici ve směru do centra
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Těžce zraněná holčička i její matka ve Zdibech. Pokousal je jejich vlastní pes
Těžce zraněné dítě a zraněná jeho matka. To je výsledek ranního incidentu z obce Zdiby severně od Prahy. Dítě tam napadl jejich vlastní pes, žena se dítěti snažila pomoci. Přivolaní strážníci zvíře...
Rány pěstmi, kopance. Surovou rvačku na krev v pražském metru natočil cestující
Z původního postrkování se rychle stala krvavá potyčka. Ve stanici metra Náměstí Republiky se ve středu večer strhla rvačka dvou mužů, kterou na video zachytil jeden z cestujících. Záběry se v pátek...
V Čáslavi vybuchl rodinný dům. Na místě zemřela žena, další člověk je zraněný
V Čáslavi na Kutnohorsku v sobotu odpoledne zemřela žena při výbuchu rodinného domu. Další člověk je zraněný. Příčinu vyšetřují kriminalisté, právní kvalifikaci zatím nestanovili. Dům prohledali...
V areálu pražských Bohemians se převrátil jeřáb, provoz u stadionu byl omezený
V areálu fotbalového stadionu Bohemians Praha ve Vršovicích se v pondělí odpoledne převrátil jeřáb. Nehoda se stala krátce před 15. hodinou při vykládání nákladu z korby nákladního auta. Nikdo nebyl...
Sparta - Liberec 1:3, domácí vedli, pak končili v křeči. Dva góly dal Mašek
Trapas sparťanských fotbalistů: ve výročním zápase, kterým si klub připomněl 133 let od svého založení, předvedli nedůstojný výkon. Přestože v 15. kole první ligy nad Libercem doma vedli, podlehli...
Hromadná nehoda uzavřela Černokosteleckou ulici ve směru do centra
Nehoda pěti vozidel uzavřela v neděli odpoledne Černokosteleckou ulici v Praze 10. Jeden člověk se zranil. K nehodě pravděpodobně došlo kvůli zdravotní indispozici řidiče, který narazil do vozidel...
Slavia - Baník 3:2, hosté vedení neudrželi. Šťastným gólem rozhodl střídající Konečný
Slávističtí fotbalisté v 16. kole Chance Ligy doma porazili ostravský Baník 3:2 a vedou ligu už o devět bodů. Hosté sice v Edenu po obratu v první půli vedli, v 60. minutě ale srovnal Ayaosi a...
Zdemolované toalety a nepořádek. Policie řeší spoušť po hodině tanečních
Po páteční hodině tanečních v kulturním domě v Příbrami zůstaly zdevastované záchody, dveře a nepořádek, který po sobě někdo zanechal. Policie incident řeší jako přestupek, škodu předběžně vyčíslila...
Tragický výbuch domu v Čáslavi vyšetřují jako usmrcení z nedbalosti
Sobotní výbuch domu v Čáslavi na Kutnohorsku, při kterém zemřela žena a další člověk se zranil, vyšetřují policisté jako podezření na usmrcení z nedbalosti. K příčině exploze zpracuje expert zaměřený...
Myslivci pořádali hon u pražských domů. Ženu zasáhl brok na zahradě
Přibližně sedmdesátiletou ženu zasáhl v sobotu ráno v pražských Miškovicích brok do břicha. V blízkosti jejího domu se právě konal myslivecký hon. Podle policie šlo o odražený brok po výstřelu. Žena...
Krvavou rvačku v metru zarazila strážnice v civilu, u městské policie slouží 34 let
Žena, která ve středu večer pepřovým sprejem zastavila napadení muže v metru na Náměstí Republiky, byla strážnicí pražské městské policie. Na noční směnu policistka Míša teprve mířila, když si na...
Pojišťovny řeší kratom, nemocnice medvídky. Zpřísnění prodeje nemusí stačit
Během pěti měsíců, od dubna do srpna, ošetřili lékaři v nemocnicích v hlavním městě 82 lidí kvůli akutní intoxikaci kratomem. Vyplynulo to z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). V 31 případech...
Praha se rozsvítila do vánočních barev. Na náměstích odstartovaly trhy
V sobotu začaly v Praze předvánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Rychle se zaplnily návštěvníky, převážně cizinci. Lidé se dočkali také první světelné animace na vánočním stromě. Na...
Hradec - Bohemians 1:2, domácí vedli od první minuty, po hodině hry rozhodl Květ
Královehradečtí fotbalisté skórovali po sedmasedmdesáti vteřinách, ale výhodu snového startu proti Bohemians promarnili. V utkání 16. kola Chance ligy podlehli doma 1:2. Hosté vyrovnali ještě do...
V Čáslavi vybuchl rodinný dům. Na místě zemřela žena, další člověk je zraněný
V Čáslavi na Kutnohorsku v sobotu odpoledne zemřela žena při výbuchu rodinného domu. Další člověk je zraněný. Příčinu vyšetřují kriminalisté, právní kvalifikaci zatím nestanovili. Dům prohledali...
Modrá tramvaj MAGNA-TILES v Praze: Vyrazte s dětmi a hrajte o stavebnice
Betlém, horké kakao a jeden společný úkol: najít modrou tramvaj MAGNA-TILES. Spojte adventní procházku Prahou s pátráním po vozu, jehož fotka vám...
Prahou projel průvod vánočních tramvají. V provozu budou až do Tří králů
Pražský dopravní podnik (DPP) v sobotu představil na dvoře střešovické vozovny, v areálu Muzea MHD, svou vánoční flotilu. Návštěvníci se kromě prohlídky vánočně vyzdobených vozů mohli zúčastnit jízdy...
Na Staroměstském náměstí rozsvítili vánoční strom. Přihlížely desetitisíce lidí
Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. Píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku, která světelnou show doprovázela, zazpíval sbor 130 dětí. Pořadatelé kvůli bezpečnosti tajili termín první...