Nehoda byla nahlášena v 10:29. „Jedná se o dopravní nehodu jednoho nákladního automobilu, nebo-li kamionu, a dvě dodávky,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů.
„Z jedné dodávky vyprošťujeme pomocí vyprošťovacího zařízení,“ řekl. „Její stav je vážný.“
Na místě vypukl také silný požár. „Zahájili jsme hasební práce,“ řekl mluvčí. Na místo byla také povolána Správa a údržba dálnic kvůli úniku pohonných hmot.
V nákladním automobilu se podle hasičů nenacházely nebezpečné látky. „Kamion měl převážet potraviny,“ informoval.
Hasiči na místě momentálně stále zasahují. Přesný čas konce uzavírky podle mluvčího nelze určit kvůli rozsahu zásahových akcí.