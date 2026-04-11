Nehoda dvou aut v Holešovicích. Jeden z řidičů naboural do čerpací stanice

  19:18
Řidič osobního automobilu naboural v sobotu v podvečer do pilíře střechy čerpací stanice v pražských Holešovicích. Na místě zasahovali hasiči i policie. Událost se obešla bez zranění.

Pražští hasiči zasahovali u nehody, která se stala u čerpací stanice v ulici Argentinská. Došlo tam k nehodě dvou osobních automobilů, přičemž jeden z řidičů narazil také do čerpací stanice. Naštěstí se jednalo pouze o stojan na AdBlue.

„Společně s personálem proběhlo odpojení od elektrického proudu,“ informoval mluvčí krajských hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči také zasypali uniklé provozní kapaliny. Jednotky dorazily zpět na základnu krátce před 18. hodinou.

„Nehoda byla bez zranění,“ uzavřel Řezáč.

Řidič osobního automobilu naboural v sobotu večer do pilíře střechy čerpací stanice v ulici Argentinská. (11. dubna 2026)
Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

11. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  18:02

Bohemians - Zlín 2:1, domácí ukončili sérii nezdarů, rozhodl Drchal

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Václava Drchala v utkání proti Zlínu.

Z posledních čtyř utkání získali jediný bod, nyní se fotbalisté Bohemians konečně dočkali výhry. Ve 29. ligovém kole porazili doma Zlín 2:1 po trefách Lischky a Drchala, za hosty pálil Machalík.

11. dubna 2026  17:34

Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtveřici, kterou podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to oznámila na síti X.

11. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:43

Jedno stání za 1,3 milionu. Parkovací dům zdražily požadavky města i lokalita

Premium
Požadavky Hostivice. Cenu parkovacího domu zvyšují požární bezpečnostní systémy...

V sousedství nádraží v Hostivici se začne v příštím roce stavět nový parkovací dům se 480 místy a 19 nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Otevřen má být nejpozději v polovině roku 2029. Rozpočet...

11. dubna 2026

Liberecké volejbalistky v Praze rozhodly a zahrají si finále proti Šelmám

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Liberecké volejbalistky postoupily do finále extraligy a vyzvou brněnské Šelmy. Dukla porazila v Praze Lvice 3:1, stejným poměrem vyhrála sérii. Šelmy budou usilovat o domácí double a v ligové...

10. dubna 2026  21:50

O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová.

Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly...

10. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  21:21

Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

Josef Jonáš z Dukly Praha děkuje fanouškům po zápase s Novým Veselím.

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série...

10. dubna 2026  21:11

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se srazila tramvaj s osobním autem, na Černém Mostě pak došlo ke střetu vlaku metra s člověkem. Provoz...

10. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:38

Sprejeři poničili renesanční skvost u Expa. Máme vás na kamerách, vzkazuje galerie

Vandalové poničili renesanční fasádu pod Expem 58, škoda na vzácné opuce...

Kulturní památka na Letné, renesanční Viniční sklepy z poloviny 16. století, se stala terčem útoku sprejerů. Škoda na unikátním opukovém zdivu pod budovou Expo 58 přesahuje milion korun. Vedení...

10. dubna 2026  16:03

Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

Opravený automobil říšského protektora Reinharda Heydricha v Památníku...

Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové...

10. dubna 2026  14:31

