Na Pražském okruhu se srazilo šest aut, provoz komplikuje i vážná nehoda sanitky

Na Pražském okruhu se srazilo hned několik vozidel. „Na místě došlo ke střetu šesti osobních vozidel a několika zraněním. Jedna osoba zůstala zaklíněna ve vozidle. V místě je omezen provoz,“ informovali policisté na síti X.
Vážnou nehodu sanitky a dvou osobních vozidel pak řeší policisté v Praze 3 v křižovatce ulic Olšanská a Želivského.
„Na místě jsou tři zranění. Jedná se o dva pacienty a řidiče sanitního vozu. Z důvodu zásahu všech složek IZS je v místě omezen provoz,“ sdělili policisté.
V sobotu ráno policisté informovali, že silnice v hlavním městě jsou s opatrností sjízdné a v porovnání s pátkem, kdy v Praze intenzivně sněžilo, je situace klidnější, navíc provoz byl malý. Přesto policisté nehody evidovali ráno a dopoledne.
Autobusy nabíraly zpoždění
U dvacítky autobusových linek a trolejbusu číslo 58 měli lidé v Praze podle dopravního podniku od rána počítat s možným zpožděním. Autobusy číslo 248 a 245 rovněž nezajížděly na některé zastávky, uvedl dopravní podnik. Jeho upozornění na možná omezení v autobusové dopravě v poledne ale skončilo.
Technická správa komunikací, která se stará o údržbu vozovek a chodníků, má kvůli trvajícímu sněžení v ulicích metropole nasazenou veškerou dostupnou techniku i pracovníky. Silničáři apelují na řidiče i chodce, aby byli v ulicích maximálně opatrní. „Vozovky i chodníky mohou být i přes veškerou naši snahu kluzké. Přizpůsobte jízdu stavu vozovky,“ uvedla mluvčí.