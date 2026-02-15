Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

  16:54
Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

K nehodě došlo krátce po 13:30, na místo vyjeli krajští policisté, hasiči i záchranáři. Muže v bezvědomí museli z auta vyprošťovat.

„Řidič z neznámé příčiny sjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Pacient byl v autě zaklíněn. Po vyproštění HZS byl předán naším posádkám,“ uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková. „Bohužel muž utrpěl natolik závažná zranění, že na místě zemřel,“ sdělila. Záchranáři museli konstatovat smrt.

Silnice byla dočasně uzavřena. Podle serveru dopravniinfo.gov.cz je nyní opět průjezdná.

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

