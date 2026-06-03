Motorkář zahynul při nehodě u Prahy, srazil se s dodávkou

Informaci o nehodě v ulici Jílovská, na tahu z Psár do Jílového u Prahy v okrese Praha-západ, dostala policie krátce před třetí hodinou odpoledne.
„Motorkář nezareagoval včas na brzdění aut před ním, dostal se asi do smyku a narazil do protijedoucí dodávky,“ popsala tragickou událost policejní mluvčí Michaela Richterová.
Dodala, že i přes zahájenou resuscitaci muž na místě podlehl svým zraněním.
Dechová zkouška u řidiče dodávky byla negativní.
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