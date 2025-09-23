Řidiče dodávky přemohl mikrospánek. Po nárazu do stromu se vážně zranila dívka

„Řidič dodávky měl dle svých slov pravděpodobně mikrospánek a poté havaroval do stromu. Na místě zasahují všechny složky IZS,“ řekla krátce po nehodě pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Dechová zkouška podle ní dopadla s negativním výsledkem.
Záchranáři ošetřili celkem tři lidi. „Jeden muž utrpěl lehčí poranění, po ošetření jsme ho převezli sanitkou do Thomayerovy nemocnice,“ dodala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Kromě něj utrpěli zranění také dva nezletilí pacienti. „Dívka měla těžké poranění, ale byla při vědomí. Transportovali jsme ji letecky do Fakultní nemocnice v Motole. Nezletilého chlapce se středně těžkým poraněním jsme vezli do Thomayerovy nemocnice,“ popsala Nováková.
