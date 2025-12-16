Podrobnosti připravujeme
Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky musí vystříhávat
Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic
Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...
Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc
Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do...
Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku
Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....
Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu
Pracovníka popelářské služby přimáčkl služebním vozem jeho kolega řidič ke vratům. Nehoda se stala v úterý v obci Lhota u Příbramě. Zraněného muže převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze....
Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování
V posledním listopadovém týdnu onemocnělo žloutenkou v Praze 48 lidí, v druhém prosincovém už „jen“ 28. I když se nákaza nešíří Prahou tak rychle, epidemie není zažehnána. I proto nařídilo minulý...
Překvapení na adventních trzích. Ve stánku smaží kuřata bývalý senátor
Na neobvyklého brigádníka v proužkované košili a s šedivými vousy mohou narazit návštěvníci adventních trhů v centru Mladé Boleslavi. Je jím bývalý senátor a současný náměstek primátora města Raduan...
Propalestinští aktivisté se před budovou ČT připoutali k zábradlí, zasahovala policie
Před budovou České televize na Kavčích horách se připoutali k zábradlí dva protestující s transparenty na podporou Palestiny. Policisté je po výzvě odvezli na služebnu k prokázání totožnosti,...
Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry
Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra....
Na pražském Žižkově se srazily tramvaje
Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.
Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc
Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do...
Nymburské čeká klíčová bitva Ligy mistrů. Padne na ně krize, nebo oslaví postup?
Nymburští basketbalisté zabojují v úterý na palubovce francouzského Élan Chalon o postup v Lize mistrů. V závěrečném 6. kole základní skupiny B potřebují zvítězit, nebo spoléhat, že jejich rival...
Hasiči a policie zasahují v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu ulici
Hasiči v pondělí večer vyjeli do Pernerovy ulice v pražském Karlíně kvůli možnému úniku plynu v prostoru u garáží nedaleko Fora Karlín. Na místo vyrazili i policisté. Oblast preventivně uzavřeli.
Šampioni ze Sparty vstoupili do tenisové extraligy vítězně, uspěl i Přerov
Tenisté pražské Sparty vykročili úspěšně za obhajobou titulu v extralize smíšených družstev. V úvodním utkání semifinálové skupiny v Říčanech dnes porazili tým Plíšková Tennis Academy 5:2. Ve druhé...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
Označení Mucha Museum musí z paláce Savarin zmizet, rozhodl soud
Pražský městský soud minulý týden předběžným opatřením nařídil odstranit z paláce Savarin v ulici Na Příkopě označení Mucha Museum. Podle rozhodnutí nemá společnost Palace Savarin ze skupiny Crestyl...
Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...