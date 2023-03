Muži odstavili auto na D8 v levém pruhu, srazila je dodávka

„Ve 20:37 jsme na linku 158 přijali hlášení o odstaveném vozidle v levém pruhu na D8 na 7,5 kilometru ve směru na Prahu. Zřejmě z něj vystoupili dva muži, kteří šli zřejmě řešit problém s autem,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Srazila je dodávka, která předjížděla osobní auto v pravém pruhu.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěl jeden z mužů vážná zranění, a to poranění hlavy a mozku, po ošetření byl letecky převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Druhého muže s lehčím poraněním záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Přesné příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie.