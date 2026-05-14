Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci
Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...
Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let
Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...
Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?
Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...
Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně
Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...
Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu
Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...
Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo, dálnice je na 14. kilometru ve směru na Prahu uzavřená. Na místě přistává vrtulník záchranářů.
Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu
Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...
Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři
Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...
Podvodník zneužíval vkladomaty, přišel si téměř na milion. Hrozí mu osm let
Téměř milion korun získal v uplynulých dvou měsících podle pražské policie dvaačtyřicetiletý muž, který zneužíval služeb vkladových bankomatů. Nyní je ve vazbě a za padělání a pozměnění peněz a...
Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy
Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom...
Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program
Vyhlášený Únětický pivovar slaví 15 let od uvaření první várky. K výročním oslavám si pro návštěvníky připravil vedle tradičního naražení sudu i program plný kulturních a soutěžních akcí. Závěr...
Ženu unesli, věznili a drsně zastrašovali. Členové gangu dostali až pět let
Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze...
Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?
Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...
Nový pražský vodohospodářský systém funguje s pomocí AI, pomůže i při povodních
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) úspěšně spustily SWiM NG. Jedná se o moderní systém, který zahrnuje hlubší využití dat a pokročilých algoritmů při řízení vodárenské infrastruktury v hlavním...
Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske
Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....
KOMENTÁŘ: Slavia? Postavme se proti vlně „všechno je blbě“, píše místostarosta
Fotbalová Slavia dnes za exces svých fanoušků v posledním zápase sklízí kritiku ze všech stran. Ale je třeba se postavit proti vlně „všechno je blbě“. Místostarosta pro sport v Praze 10 Pavel Šutka...