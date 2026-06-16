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Srážky několika dodávek s osobními auty blokují D10 u Radonic

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  8:19
Levý jízdní pruh dálnice D10 ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice blokují dvě nehody. Na místě se srazilo několik dodávek s osobními auty. Nehoda se obešla bez vážnějších zranění, podle policie se na místě budou tvořit kolony.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ŘSD

„Nehoda se stala v ulici Novopacká ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice. Jsou tam dvě dopravní nehody, které vypadají jako jedna větší,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

V první nehodě se podle něj srazilo osobní auto se třemi dodávkami, ve druhé osobní auto s jednou dodávkou.

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Na místě blokuje jedno vozidlo levý jízdní pruh. „Vzhledem k tomu, že je ráno, tak se na místě zřejmě budou tvořit kolony. Silnice však není uzavřená,“ dodal Rybanský.

Nehoda se podle mluvčího pražské záchranky Karla Kirse obešla bez vážnějších zranění. Pouze jednoho muže převezli záchranáři se zraněným ramenem na traumatologickou ambulanci.

„Na místě je jedna posádka záchranářů, zhruba 60letého muže, který je při vědomí, aktuálně předávají do péče lékařů traumatologické ambulance v nemocnici,“ uvedl.

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