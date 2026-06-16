Srážky několika dodávek s osobními auty blokují D10 u Radonic

„Nehoda se stala v ulici Novopacká ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice. Jsou tam dvě dopravní nehody, které vypadají jako jedna větší,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
V první nehodě se podle něj srazilo osobní auto se třemi dodávkami, ve druhé osobní auto s jednou dodávkou.
|
Na D1 u Vlašimi se srazily čtyři kamiony. Tvořila se kolona
Na místě blokuje jedno vozidlo levý jízdní pruh. „Vzhledem k tomu, že je ráno, tak se na místě zřejmě budou tvořit kolony. Silnice však není uzavřená,“ dodal Rybanský.
Nehoda se podle mluvčího pražské záchranky Karla Kirse obešla bez vážnějších zranění. Pouze jednoho muže převezli záchranáři se zraněným ramenem na traumatologickou ambulanci.
„Na místě je jedna posádka záchranářů, zhruba 60letého muže, který je při vědomí, aktuálně předávají do péče lékařů traumatologické ambulance v nemocnici,“ uvedl.