Hromadná nehoda na D1, tvoří se kolona. Pro zraněného letěl vrtulník

  10:24aktualizováno  10:51
Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu komplikuje nehoda tří vozidel, při níž došlo ke zranění. Dálnice byla zablokovaná, podle serveru Dopravní info je nyní uzavřen pravý jízdní pruh a kolona se táhne několik kilometrů. V úseku nehody operují složky integrovaného záchranného systému, zasahoval také lékařský vrtulník.
Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela nehoda nákladního a osobního automobilu a dodávky. (4. listopadu 2025) | foto: ŘSD

Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela okolo čtvrt na deset nehoda nákladního a osobního automobilu a dodávky. Podle prvotních informací si vyžádala jedno zranění.

„Převzali jsme do péče pacienta, který byl zaklíněný, ale přivědomí. Utrpěl úraz dolní končetiny a letecky jsme ho transportovali do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Směr na Prahu byl kvůli přistávání vrtulníku neprůjezdný.

Autobus plný lidí se čelně střetl s osobním vozem, jeden z řidičů je ve vážném stavu

Dálnice byla nejdříve průjezdná jedním pruhem, poté se kvůli přistání vrtulníku v 9:20 dočasně uzavřela. Nyní web dopravniinfo.cz uvádí, že je uzavřen pravý jízdní pruh a vytvořená kolona měří až pět kilometrů.

4. listopadu 2025

Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu komplikuje nehoda tří vozidel, při níž došlo ke zranění. Dálnice byla zablokovaná, podle serveru Dopravní info je nyní uzavřen pravý jízdní pruh a...

4. listopadu 2025  10:24,  aktualizováno  10:36

