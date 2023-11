Na dálnici D8 se srazily nákladní auto a dodávka, směr na Teplice stojí

Provoz policisté odklánějí na 9. kilometru, řekly mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková a středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Vozy havarovaly kolem 11:30. Řidič dodávky podle prvotních informací narazil do zadní části nákladního vozu, který jel před ním.

Jednoho pacienta letecky přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Motole s poraněním nohou. „Druhý pacient má otevřenou zlomeninu nohy, byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, třetí pacient má pohmožděné rameno, převezen byl do nemocnice Na Bulovce,“ informovala Nováková.

Na místě nehodu vyšetřují policisté. Uzavření dálnice může kvůli odklízení následků nehody trvat i několik hodin.