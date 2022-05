Na D5 u Králova Dvora bouraly tři kamiony, směr na Prahu byl neprůjezdný

Nehoda byla hlášena kolem 17:00 na 23. kilometru ve směru na Prahu.

„Je to dopravní nehoda tří kamionů. Jednoho řidiče hasiči vyprošťovali a předali ho do péče záchranné službě. Ale nemělo by to být těžké zranění,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Podle dopravního serveru dopravniinfo.cz kolona dosahovala asi 3,5 kilometru.

Dopravu policisté odkláněli po objízdných trasách. Provoz v levém jízdním pruhu byl obnoven před 20:00, plné obnovení provozu by podle předběžných informací webu ŘSD mělo být kolem 23:00.