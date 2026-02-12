Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Vozy havarovaly před 9:00. „Jedná se o pět osobních aut a jedno nákladní,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dálnici policisté v tomto úseku uzavřeli. Doprava je odkláněna na 42. kilometru.
Několik lidí bylo v péči záchranářů. Podle prvotních informací policie utrpěli pouze lehká zranění. Záchranáři však později informovali, že se nehoda obešla bez zranění.
„Ošetřovali jsme asi devět pacientů, jednoho s bolestí hlavy, nicméně nikdo nevyžadoval transport do nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeské ZZS Monika Nováková.
Podle policejní mluvčí se havárie stala v místě dopravního omezení. Příčinu nehody policisté vyšetřují.
