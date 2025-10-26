Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník

Událost byla hlášena před 10:00. Podle záchranářů byli zraněni tři lidé.
„Jednoho nezletilého transportujeme letecky do Fakultní nemocnice Motol, druhého nezletilého vezeme do Thomayerovy nemocnice a třetí pacient je také směřován do Thomayerovy nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
Podle prvotních informací na dálnici havarovala tři osobní auta, později policie počet zvýšila na pět. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová k havárii podotkla, že dálnice musela být uzavřena kvůli přistávání vrtulníku.
„Podle prvotního šetření dostal řidič osobního vozidla na mokré vozovce smyk, havaroval do svodidel a následně došlo ke střetu dalších 4 vozidel jedoucích za ním. Jedna osoba byla letecky transportována do nemocnice,“ sdělili policisté na síti X.