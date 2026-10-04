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Dodávka narazila na D1 do nákladního auta, zranil se nejméně jeden člověk

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  8:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy uzavřela v sobotu ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Nejméně jeden člověk je zraněný, na místě je vrtulník záchranné služby. Směr na Prahu je neprůjezdný, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda se stala před 08:00 na 26. kilometru ve směru na Prahu.

„Dodávka narazila do zadní části nákladního vozu a byla vlivem nárazu odmrštěna do svodidel. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Vyprošťují ještě spolujezdce z dodávky,“ uvedla mluvčí v 08:15.

Více informací zatím neměla k dispozici.

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