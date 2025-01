D1 za Prahou ve směru na Brno stojí. Při nehodě dvou dodávek zemřel člověk

Dva další lidé se zranili, z toho jeden středně těžce, řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Vozy havarovaly kolem 19:30. „Jedna osoba střet nepřežila,“ uvedla Suchánková. Příčinu a okolnosti havárie policisté vyšetřují.

Středně těžce zraněného pacienta budou záchranáři přepravovat pravděpodobně na traumatologii v pražském Motole a lehce zraněného převezli do benešovské nemocnice. Dálnice bude zřejmě uzavřená do pozdních nočních hodin, řidiči mohou sjíždět na exitu 34 Ostředek.

Další vážná havárie se v sobotu večer stala v Nymburku, zranilo se při ní pět lidí. Na místě přistál i vrtulník záchranářů, pacienta přepravil do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Dva lidi s lehčími zraněními převezli záchranáři do nymburské nemocnice, jednoho středně těžce zraněného do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a jednoho pacienta do kolínské nemocnice.