Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela směrem na Prahu nehoda pěti aut

„Na 55. kilometru směrem na Prahu máme hlášenou nehodu pěti osobních aut, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Počet a rozsah zraněných v tuto chvíli nevím. Hasiči musí vyprostit zraněné,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Pavel Truxa.

Podle informací mluvčí záchranné služby Petry Homolové by měl na místě být jeden zraněný muž, který je zaklíněný v autě. Nicméně se záchranáři komunikuje. Záchranáři pečují o dvě děti, které jsou v šoku.

Nehoda se stala před patnáctou hodinou. Policie uzavřela dálnici směrem na Prahu. Policisté dopravu odklání na 56. kilometru na Soutice, zpět se mohou řidiči vracet na 49. kilometru u obce Psáře.

Dva vrtulníky vzlétly k nehodě na Kolínsku

Vážná nehoda uzavřela v sobotu odpoledne obchvat Kolína. Čelně se zde střetla dvě osobní auta. Na místě bylo sedm zraněných lidí, včetně čtyř dětí.

„Komunikace byla obousměrně uzavřená, jednalo se o obchvat Kolína. Došlo tam k čelnímu střetu dvou osobních aut. Příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ řekl Truxa.

Záchranáři ošetřili sedm pacientů. „Byli tam čtyři děti, z toho tři lehce zranění jeli pozemní cestou do nemocnice do Kolína. Jednoho nezletilého pacienta se středně těžkým poraněním transportoval vrtulník do nemocnice v Praze v Motole. Vrtulníkem letěla do hradecké nemocnice žena se středně těžkým poranění při vědomí. A dva muže se středně těžkým poraněním převezli záchranáři do kolínské nemocnice,“ řekla Homolová.