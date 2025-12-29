Cyklista zemřel po srážce s autem. Řidič mu nepomohl a ujel, hledá ho policie

Ke srážce osobního auta s cyklistou došlo okolo čtvrt na jedenáct. Na místo nehody byly povolány všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Záchranářům s lékařem se i přes okamžitou resuscitaci nepodařilo vážně zraněného cyklistu udržet naživu a svým zraněním podlehl.
„Oznámení o nehodě jsme dostali dopoledne okolo 10:17. Na místo jsme vyslali posádku s lékařem. Cyklista bohužel nehodu nepřežil,“ okomentovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Řidič osobního automobilu vážně zraněnému muži neposkytl první pomoc a z místa nehody ujel.
„V tuto chvíli hledáme svědky nehody, procházíme kamerové záznamy a snažíme se řidiče nebo řidičku z osobního vozu vypátrat,“ řekla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová. Policie u zemřelého nařídila soudní pitvu.
Silnice 2012 směrem na Braškov, Kyšice a Velkou Dobrou byla na dobu vyšetřování nehody uzavřena.
