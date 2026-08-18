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Policejní vůz se v Milovicích srazil s dodávkou, čtyři lidé se zranili

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  20:40aktualizováno  20:51
Policejní vůz mířící k oznámenému napadení nožem se v úterý večer v Milovicích na Nymbursku srazil s dodávkou. Náraz policejní auto odmrštil do dvou zaparkovaných vozů. Zranili se tři policisté i řidič dodávky, všechny čtyři převezli záchranáři do nemocnice. Ulice 5. května byla kvůli nehodě uzavřená.

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Policisté podle policejní mluvčí jeli se zapnutým výstražným světelným i zvukovým zařízením k oznámenému napadení nožem mezi dvěma muži v Lysé nad Labem.

V ulici 5. května v Milovicích se srazila čtyři auta včetně policie, silnice je uzavřena. (18. srpna 2026)
V ulici 5. května v Milovicích se srazila čtyři auta včetně policie, silnice je uzavřena. (18. srpna 2026)
V ulici 5. května v Milovicích se srazila čtyři auta včetně policie, silnice je uzavřena. (18. srpna 2026)
V ulici 5. května v Milovicích se srazila čtyři auta včetně policie, silnice je uzavřena. (18. srpna 2026)
23 fotografií

„Při jízdě k této události došlo ke střetu s dodávkovým vozem, který policisté předjížděli a jehož řidič začal odbočovat doleva. Policejní vůz následně náraz odmrštil na dva zaparkované vozy v ulici,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Suchánková.

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Při nehodě se zranili všichni tři policisté z hlídky a také řidič dodávky. Všichni skončili v péči zdravotníků.

„U nehody zasahovaly tři jednotky hasičů. Čtyři osoby jsme předali do péče záchranářů,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Dechové zkoušky u všech účastníků nehody byly podle policie negativní. Míru zavinění nehody policisté nadále vyšetřují.

K původně oznámenému napadení nožem v Lysé nad Labem musela kvůli nehodě vyjet jiná policejní hlídka.

Nehoda se stala krátce po 18. hodině v ulici 5. května. Kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování byla silnice uzavřená.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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