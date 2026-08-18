Policejní vůz se v Milovicích srazil s dodávkou, čtyři lidé se zranili

Policisté podle policejní mluvčí jeli se zapnutým výstražným světelným i zvukovým zařízením k oznámenému napadení nožem mezi dvěma muži v Lysé nad Labem.
„Při jízdě k této události došlo ke střetu s dodávkovým vozem, který policisté předjížděli a jehož řidič začal odbočovat doleva. Policejní vůz následně náraz odmrštil na dva zaparkované vozy v ulici,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Suchánková.
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Při nehodě se zranili všichni tři policisté z hlídky a také řidič dodávky. Všichni skončili v péči zdravotníků.
„U nehody zasahovaly tři jednotky hasičů. Čtyři osoby jsme předali do péče záchranářů,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
Dechové zkoušky u všech účastníků nehody byly podle policie negativní. Míru zavinění nehody policisté nadále vyšetřují.
K původně oznámenému napadení nožem v Lysé nad Labem musela kvůli nehodě vyjet jiná policejní hlídka.
Nehoda se stala krátce po 18. hodině v ulici 5. května. Kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování byla silnice uzavřená.