U Kolína bourala cisterna, vytekl z ní asfalt. Hasiči ho musí přečerpávat

K dopravní nehodě dodávkového vozidla a cisterny došlo ve středu před polednem na Kolínsku. Cisterna se převrátila na bok do přilehlého pole. Hasiči z ní přečerpávají asfalt, který zčásti také unikl do příkopu. To jim potrvá do večerních hodin. Řidič cisterny skončil v nemocnici.