Na dálnici D7 se z kamionu vysypal náklad, směr na Prahu stojí

11:05 , aktualizováno 11:44

Na dálnici D7 na trase Chomutov – Praha poblíž Brandýsku je vysypaný sypký materiál. Směr do Prahy je prozatím uzavřen od exitu Knovíz. Na místě nebyl nikdo zraněn. Podle prvních předpokladů by se měla komunikace otevřít do 14:25.