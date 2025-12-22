Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu je neprůjezdný

Autor: ,
  6:39
Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Více informací zatím neměla k dispozici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehodu na 21. kilometru dálnice D5 měli policisté hlášenou v 05:11. Uzavřený je úsek mezi exity 22 Beroun-západ a 18 Beroun-centrum, uvedlo Národní dopravní informační centrum. V místě se tvoří kolony.

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...

21. prosince 2025

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč

Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a...

I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....

20. prosince 2025  6:35

Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou

12. zimní Luštěnice

Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

19. prosince 2025  19:26

