Nehodu na 21. kilometru dálnice D5 měli policisté hlášenou v 05:11. Uzavřený je úsek mezi exity 22 Beroun-západ a 18 Beroun-centrum, uvedlo Národní dopravní informační centrum. V místě se tvoří kolony.
Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu je neprůjezdný
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...
Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku
Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...
Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů
Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...
Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě
Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...
Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky
Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...
Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól
Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...
Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách
V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...
Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy
Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...
Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů
Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...
Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile
Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...
Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč
I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....
Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou
Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních...
Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl
Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...
Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou
Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...
OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny
Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....