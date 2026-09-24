Nehodu na Mělnicku nepřežil dobrovolný hasič. Vždy pomáhal ostatním, vzpomínají kolegové

„S obrovskou bolestí v srdci a se slzami v očích oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen našeho sboru, velitel družstva výjezdové jednotky, ale hlavně skvělý kamarád a kolega Martin Klíma. Martin tragicky zemřel při dopravní nehodě dne 22. 9. 2026 ve věku pouhých 35 let. Jeho odchod je pro nás všechny bolestnou ztrátou,“ napsali dobrovolní hasiči Srbče na Facebook.
Nehoda se stala na silnici I/16 u Nové Vsi na Mělnicku. Osobní automobil se tam srazil s nákladním vozem. Právě v osobním autě jel dobrovolný hasič Martin.
|
Smrtelná nehoda na Mělnicku. Řidič osobního auta nepřežil čelní náraz s nákladním
Podle mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové je zatím zřejmé, že řidič nákladního vozu měl negativní zkoušku na alkohol. U zemřelého nařídili soudní pitvu.
Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. Policie před prodlouženým víkendem varuje řidiče, aby nespěchali, a věnovali se naplno řízení.