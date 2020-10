Za smrt školáka ve Slaném stíhá policie řidiče autobusu, závadu vyloučila

Kladenští policisté minulý týden vyšetřování tragické nehody uzavřeli. Stala se 9. června na autobusovém nádraží ve Slaném.

„Obviněný řidič autobusu při najíždění mezi ostrůvky zastávek neúmyslně zavinil dopravní nehodu, když nepřizpůsobil rychlost jízdy autobusu svým schopnostem a vlastnostem vozidla,“ uvedla mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

„Vozidlem najel na výše zmiňovaný ostrůvek, kde se v té době zdržovala skupinka nezletilých dětí. Při kolizi narazil do sedmiletého chlapce, který na následky poranění na místě dopravní nehody zemřel,“ připomněla mluvčí.

Osmapadesátiletému muži hrozí rok až šest let vězení.



Nepotvrdily se prvotní dohady o technické závadě autobusu, který byl devět dní před nehodou na technické prohlídce.



„V rámci prověřování byli osloveni soudní znalci z oboru silniční dopravy, kteří neshledali, že by byla příčinou dopravní nehody technická závada autobusu,“ dodala Nováková.



Není ale jasné, zda na ovládání vozu měly nějaký vliv gumové pantofle, se kterými se řidič objevil po nehodě u autobusu.

Při jízdě by profesionální řidiči měli mít pevnou obuv, předepisuje jim to jejich zaměstnavatel. V tomto případě je to společnost ČSAD MHD Kladno, která je součástí uskupení Arriva.