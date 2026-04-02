Autobus Pražské integrované dopravy, který cestující převážel z obce Holušice do Bukovan, havaroval před 8:00. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Příbrami spolu s dobrovolnou jednotkou ze Zalužan.
V autobuse byli tři cestující a řidič, nikomu z nich se však nic nestalo.
„Autobus sjel částečně mimo vozovku a zůstal opřený o plot. Vlivem této situace nešly otevřít dveře,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„Lidi tak z autobusu bylo nutné vyprostit. Poté ještě hasiči provedli protipožární opatření,“ dodala Sýkora Fliegerová.
V autobuse v době nehody cestovali kromě řidiče další tři lidé. „U jednoho člověka zjistili záchranáři lehká poranění, kvůli kterým ho pro jistotu převezli na ošetření do nemocnice,“ upřesnil mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.
Policisté na místě provedli u řidiče dechovou zkoušku, která alkohol v krvi vyloučila. „Přesná příčina nehody zatím není jasná, mohlo se jednat například o nepozornost či jiné vyrušení při jízdě,“ říká Truxa. Podle něj byly záchranné práce na místě ukončeny okolo deváté hodiny.
