V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými jsou i děti

  11:59aktualizováno  12:05
Pražští hasiči v pondělí krátce před polednem vyjeli k nehodě městského autobusu a dodávky. Vozidla zajistili, zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili komunikaci. Tři zraněné mimo ohrožení života předali záchranářům do péče. Podle policejní mluvčí jsou mezi nimi i děti.
Pražští hasiči zasahují u nehody autobusu s dodávkou. Tři lidé jsou zranění. (18. srpna 2025) | foto: Hasiči Praha

„U nehody zasahují v ulici Za Vokovickou vozovnou hasiči z Petřin. Proběhlo zajištění obou vozidel, zasypání uniklých provozních kapalin a úklid komunikace. Tři osoby předány do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči na síti X.

Pražští hasiči zasahují u nehody autobusu s dodávkou. Tři lidé jsou zranění. (18. srpna 2025)

Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové vyjely na místo nehody dvě posádky záchranářů.

„Podle prvotních informací by měli být zranění dva až tři lidé. Nejedná se však o vážná zranění, nejsou v ohrožení života,“ dodala.

Zda jsou zranění z řad řidičů či cestujících, zatím neví. Mluvčí policie Eva Kropáčová pro iDNES.cz doplnila, že mezi zraněnými jsou i děti.

Na místě jsou nyní policisté, zkoumají příčinu nehody a hledají jejího viníka. „Na místě je ještě částečně omezen provoz, protože se čeká, až přijede odtahová služba,“ uvedla Kropáčová.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

18. srpna 2025  10:31,  aktualizováno  13:05

