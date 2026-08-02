Podle policejních statistik zemřelo první srpnový den na silnicích v ČR pět lidí, devět se těžce zranilo.
Tragická sobotní nehoda v Praze se stala v Novosibřinské ulici před 15:00. K těžce zraněnému motocyklistovi přistával vrtulník. Muž ale po převozu do nemocnice následkům zranění podlehl.
Nejtragičtějším dnem roku bylo letos pondělí 27. července se šesti oběťmi. V sobotu tak na silnicích zemřelo o jednoho člověka méně. Vedle Prahy zaznamenal jednoho mrtvého po nehodě také Ústecký kraj a tři oběti dopravních nehod byly v kraji Jihomoravském.
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