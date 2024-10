Auto s mladistvými narazilo do stromu. Řidič zemřel, čtyři pasažéři jsou zranění

Oznámení o nehodě dostali policisté ve 20:30. „Došlo k havárii osobního vozidla Škoda Rapid, v němž cestovali i tři mladiství. Dvacetiletý řidič nezvládl zatáčku, s vozidlem dostal smyk a narazil do stromu. V autě cestovalo pět osob, čtyři z nich byly převezeny do nemocnice, dvě letecky, dvě pozemní cestou. Jedna osoba bohužel zraněním podlehla,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Jelikož nebylo možné provést na místě dechovou zkoušku, policisté si vyžádali odběr krve v nemocnici, u zemřelého nařídili soudní pitvu,“ dodala mluvčí. Uvedla také, že kriminalisté budou zjišťovat okolnosti nehody.

„Jeden pacient utrpěl těžká poranění a byl transportován do Jihočeské nemocnice, další pacient s poraněním dolních končetin byl převezen do nemocnice v Motole,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. „Další dva zranění byli převezeni do příbramské nemocnice, jeden s podezřením na poranění pánve a druhý s poraněním horní končetiny,“ dodala.