Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Autor: ,
  8:36aktualizováno  9:06
Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetl s nákladním autem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

Nehoda se stala okolo půl sedmé.

„Dnes ráno jsme vyjížděli k nehodě na 35. kilometru silnice číslo 16 u obce Uhy, kde došlo ke střetu osobního auta s kamionem. Dvě osoby z osobního auta následkem střetu zemřely, řidič kamionu vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Policisté na místě provedli u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Příčinu nehody policisté stále vyšetřují.

U nehody zasahovali hasiči z Kladna a Mělníka, kteří vyprostili dva lidi z osobního automobilu.

„Zároveň došlo kvůli střetu vozidel k úniku kapalin z nákladního vozu, kapalinu hasiči za pomoci IBC kontejneru přečerpali,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Na místo je přítomen koroner, pokračuje také vyšetřování a dokumentování nehody. Silnice bude uzavřená zřejmě několik hodin.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  9:06

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Zase byl u všeho podstatného, jak u něj bývá v podobně těžkých zápasech zvykem. Útočník Tomáš Chorý dvěma góly a asistencí nasměroval fotbalovou Slavii k obratu a výhře 3:1 ve 316. derby se Spartou....

8. března 2026  22:55

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou...

8. března 2026  21:39

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

8. března 2026  20:21,  aktualizováno  20:57

Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...

Ta místnost není velká ani okázalá, ale historie na vás uvnitř dýchne. Ve vitrínách křišťálové poháry. Na policích naleštěné trofeje. Na stěnách vlaječky slavných soupeřů. Závan starých časů, na...

8. března 2026  17:50

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:42,  aktualizováno  16:57

Kolaborant s loajálním perem. Osud novináře Lažnovského zpečetily chlebíčky

Premium
Výloha s portrétem šéfredaktora Českého slova Karla Lažnovského. Snímek je z...

Novinář a nacistický kolaborant Karel Lažnovský z Kladna se stal obětí tzv. chlebíčkové aféry provedené z popudu tehdejšího premiéra Aloise Eliáše. Nad celou akcí dodnes visí řada otazníků.

8. března 2026

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

8. března 2026  14:54

Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Večerní turismus v centru Prahy

Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní analytická data společnosti Mastercard. Praze to umožní efektivně usměrňovat cestovní ruch a „obrušovat...

8. března 2026

Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kdyby se přihlásili v kabině Kladna hokejisté, kteří prošli Spartou, zvedl by se les rukou. I to zvyšuje náboj už tak třaskavého předkola extraligového play off, které startuje v O2 Areně v pondělí....

8. března 2026  7:42

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  22:18

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.

Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových...

7. března 2026  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.