Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil v Praze devítiletou dívku, je vážně zraněná

Ve čtvrtek odpoledne v ulici Dobronická v pražských Kunraticích u autobusové zastávky srazilo mladou dívku projíždějící vozidlo. Podle policejního mluvčího Jana Daňka je jeho řidiči kolem 27 let.
„Není vlastníkem řidičského oprávnění a orientační zkouška na drogy byla pozitivní,“ sdělil portálu iDNES.cz Daněk. Pod vlivem jakých látek šofér byl, mluvčí nesdělil. Na místě probíhá další vyšetřování.
Daněk redakci později řekl, že dívka vběhla autu do cesty u autobusové zastávky. Podle něj jí bylo devět let.
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Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul
„V péči jsme měli mladou dívku, která utrpěla závažná vícečetná poranění po kolizi s osobním vozem,“ řekl redakci mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Dodal, že dívku uvedli do umělého spánku a napojili na plicní ventilaci, stabilizovali a převezli do dětského traumacentra. Byť na místě zasahoval i záchranářský vrtulník, dívku odvezli sanitkou.
Policisté silnici v místě nehody uzavřeli. Komplikace hlásila i pražská hromadná doprava. Linka autobusu 154 byla odkloněná a vynechávala zastávky Dobronická, Mílová a Stará Libuš. Provoz nejen autobusů byl obnoven kolem čtvrté hodiny odpoledne.
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