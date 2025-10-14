Hromadná nehoda zřejmě kvůli oslnění. Auto odmrštilo druhé na vlak, zranily se i děti

  10:02aktualizováno  10:19
Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe narazily dvě auta, motocykl a jeden z vozů byl odmrštěn i do vlaku, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Vozy havarovaly před 8:00. Podle policejní mluvčí stál jeden osobní vůz a motocykl u přejezdu se spuštěnými závorami a blikajícími výstražnými světly, řidiče druhého auta zřejmě oslnilo slunce a do stojících vozidel narazil.

„Následně bylo auto stojící u závor odmrštěno a střetlo se s bokem vlaku,“ popsala průběh nehody Richterová. Náraz auto odmrštil do pole.

U Jenče u Prahy se hromadně srazila auta. (14. října 2025)
V Jenči u Prahy se hromadně srazila auta. (14. října 2025)
U Jenče u Prahy se hromadně srazila auta. (14. října 2025)
U Jenče u Prahy se hromadně srazila auta. (14. října 2025)
U Jenče u Prahy se hromadně srazila auta. (14. října 2025)
„Máme v péči tři pacienty. Jednu ženu, která byla zaklíněná, transportujeme letecky do Fakultní nemocnice Motol a dva nezletilé pacienty, které vezeme po ošetření do Fakultní nemocnice Motol – jednoho s lehčím a druhého se středně těžkým poraněním,“ informovala mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Na místě zasahovali i hasiči Správy železnic. Podle jejich mluvčího Martina Kavky auto najelo do boku vlaku „velmi lehce“.

Vlak podle Kavky dojel do stanice Hostivice. Provoz na trati byl zastavený jen krátce. Policie nehodu nadále vyšetřuje.

