Čtyři zranění po čelní srážce aut u Mělníka, jednoho transportoval vrtulník

Podle informací policie přejelo jedno z vozidel do protisměru. „Zatím vyplývá, že vozidlo Dacia přejelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím vozidlem Seat,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Dechová zkouška na alkohol u jednoho z řidičů vyšla negativně. U druhého ji kvůli jeho zdravotnímu stavu nebylo možné provést na místě. „Jedná se o řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice. Odběr krve se provede v nemocnici,“ doplnil Truxa.
Záchranáři ošetřili celkem čtyři zraněné. „Dva pacienty s lehčími zraněními jsme převezli na chirurgii do nemocnice v Mělníku. Další dva skončili ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jeden se středně těžkým a jeden s těžkým zraněním. Oba jsou nyní na traumatologii,“ uvedl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
