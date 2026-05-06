Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čtyři zranění po čelní srážce aut u Mělníka, jednoho transportoval vrtulník

Autor:
  17:35
U obce Malý Újezd na Mělnicku se ve středu odpoledne čelně srazila dvě osobní auta. Při nehodě se zranili čtyři lidé, jednoho z nich s těžkým poraněním převezl vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Silnice byla kvůli zásahu záchranných složek zhruba dvě hodiny uzavřená.
U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....

U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6. května 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
9 fotografií

Podle informací policie přejelo jedno z vozidel do protisměru. „Zatím vyplývá, že vozidlo Dacia přejelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím vozidlem Seat,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Dechová zkouška na alkohol u jednoho z řidičů vyšla negativně. U druhého ji kvůli jeho zdravotnímu stavu nebylo možné provést na místě. „Jedná se o řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice. Odběr krve se provede v nemocnici,“ doplnil Truxa.

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Záchranáři ošetřili celkem čtyři zraněné. „Dva pacienty s lehčími zraněními jsme převezli na chirurgii do nemocnice v Mělníku. Další dva skončili ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jeden se středně těžkým a jeden s těžkým zraněním. Oba jsou nyní na traumatologii,“ uvedl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc řeší pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, sdělila středočeská policejní mluvčí...

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

Praha 4 zvažuje antikoncepci pro holuby, inspirovala se ve Vídni

Omezit holubí populaci je jedním z cílů nové městské vyhlášky zakazující mimo...

Radnice Prahy 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených...

6. května 2026  16:09

V pražské Troji se narodilo sedm kapybar. Jde o rekordní vrh, chlubí se zoo

mláďata kapybar 16. 9. 2025

V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit malé kapybary. Sedm mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí 4. května jako dosud nejpočetnější vrh v historii pražského chovu...

6. května 2026  15:54

Stejná cesta, jiné náklady za politika. Do zahraničí jezdili loni za Prahu nejvíc Piráti

Premium
Cesty „zadarmo“. Zahraniční cesty radních bývají financovány také z peněz EU,...

Zahraniční cesty politici obvykle zdůvodňují účastí na konferencích, sdílením zkušeností s jinými městy nebo navazováním mezinárodní spolupráce. V některých případech je otázkou, jak konkrétně se...

6. května 2026

Vytáhl penis a začal masturbovat. Policie pátrá po výtržníkovi, který obtěžoval ženy

S penisem v ruce obtěžoval ženy. Po muži pátrá policie

Pražští policisté pátrají po výtržníkovi, který na ulici sexuálně obtěžoval ženy. K jedné, jež právě v noci venčila v Holešovicích psa, přišel, začal na ni mluvit a po chvíli ji objal a snažil se ji...

6. května 2026  13:26

Mírné zdražení a nové výhody. Sparta oznámila ceny vstupenek i permanentek

Fanoušci Sparty povzbuzují domácí fotbalisty v derby proti Slavii.

Pokud v příští sezoně půjdete na domácí zápas fotbalové Sparty, za nejlevnější vstupenku zaplatíte 350 až 700 korun podle atraktivity zápasu, čili stejně jako v současném ročníku. Podobné je to i s...

6. května 2026  13:02

Na skluzavce si hoch zlomil obratle, rodiče dlouho děsí. Je bezpečná, říkají kontroloři

Premium
Po úrazu malého chlapce na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově...

Je květnové úterý krátce před polednem. Svítí slunce, ručička teploměru sahá k 23 stupňům Celsia a na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově je pár rodičů s dětmi, které si zde hrají. I přes...

6. května 2026

Cizinec nezaplatil škodu za teroristický útok v pražských garážích, čelí proto exekuci

Kolumbijec si za žhářský útok na dopravní podnik odsedí osm let. Soud ho...

Šestadvacetiletý Kolumbijec, kterého soud poslal na osm let do vězení za teroristický útok v garážích pražského dopravního podniku (DPP), čelí exekuci. Ani po 11 měsících za mřížemi totiž nezaplatil...

6. května 2026  10:06

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

6. května 2026  9:48

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

Karlovarsko urvalo volejbalový titul, v pátém finále porazilo obhajující Lvy

Volejbalisté Karlovarska slaví zisk extraligového zlata.

Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul, na trůn se vrátili po čtyřech letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili...

5. května 2026  20:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nikoho nemám, jen matku. Muž chtěl skočit z mostu, strážníci mu to rozmluvili

Třicátník chtěl skoncovat s životem skokem z mostu. Strážníci mu čin rozmluvili

Úmysl ukončit život skokem z mostu rozmluvili třicetiletému muži pražští strážníci. Oznámení o člověku stojícím za zábradlím v Průmyslové ulici obdrželi po páté hodině ráno. Empatičtí členové hlídky...

5. května 2026  17:49

Bez pistole i pravomocí. Městská policie nabírá posily, má na ně nižší požadavky

Premium
ilustrační snímek

„Co vám můžeme nabídnout? Smysluplnou práci pro obyvatele i návštěvníky Prahy,“ píše se v inzerátu na pracovním portále. Městská policie spouští nový projekt, který má pomoci rozšířit její stavy....

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.