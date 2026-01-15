Ženu na Smíchově srazila tramvaj a přišla o nohy, další souprava se střetla s autem

Na pražském Andělu ve čtvrtek ráno srazila tramvaj ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. U smíchovského nádraží se pak další tramvaj střetla s autem. Nehody na více než hodinu zkomplikovaly tramvajový provoz v Praze 5.
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

„V Nádražní ulici na Andělu srazila tramvaj chodce, zasahuje tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčková. „Na Smíchovském nádraží se ještě srazila tramvaj s autem, takže v úseku je nehod víc,“ dodala.

Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové tramvaj srazila tramvaj ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.

Nehody v oblasti omezily linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.

Na Smíchově bouraly tramvaje. Jedna srazila ženu, přišla o nohu

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Na pražském Andělu ve čtvrtek ráno srazila tramvaj ženu. Utrpěla vážná zranění a přišla o nohu, uvedla záchranka na X. U Smíchovského nádraží se pak další tramvaj střetla s autem. Nehody na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:03

