Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Autor:
  8:51aktualizováno  9:43
Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než hodinu zkomplikovala tramvajový provoz v Praze 5.
Fotogalerie3

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

„Na Smíchovském nádraží srazil autobus chodkyni, zasahovala tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Na místě jsou dopravní policisté a provádějí ohledání nehody,“ dodala.

Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové srazil autobus ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.

Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

Nehoda v oblasti omezila linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Opilý řidič naboural lampu a zhasl celou ulici

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:43

Ach, ta navigace. Řidič kamionu to vzal úzkou Nerudovkou, v půlce se zasekl

Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15....

Že se nevyplatí věřit vždycky navigaci, se přesvědčil v noci na čtvrtek řidič kamionu v historické části hlavního města. Toho aplikace dovedla do úzké Nerudovy ulice. Jenže v polovině komunikace se...

15. ledna 2026  8:09

Praha, moje srdcovka! A naše ostrostřelba? Ušetřila mi práci, zářila americká hvězda

Bridget Carletonová a Brionna Jonesová z USK Praha slaví.

Do puntíku naplnila předpovědi trenéra Martina Bašty: Když se usadí pod košem, buď k sobě stáhne aspoň dvě bránící hráčky a nechá vyniknout parťačky, nebo dostane přihrávku a sama se prosadí. Brionna...

15. ledna 2026

Senzační palba nasměrovala USK Praha za důležitou výhrou. Pomohl i návrat hvězdy

Brionna Jonesová (vpravo) z USK Praha, Bridget Carletonová z USK Praha

Osm trojek za úvodní čtvrtinu, jedenáct za půli, nakonec celkově sedmnáct. A hned devět z ruky kanadské reprezentantky Bridget Carletonové. Úspěšná střelba z dálky patřila k hlavním zbraním...

14. ledna 2026  21:36,  aktualizováno  22:01

ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Tomáš Portlík (14. ledna 2026)

Ve středu se konal regionální sněm ODS, na kterém byl zvolen starosta Prahy 9 Tomáš Portlík kandidátem na primátora hlavního města Prahy. Dále sněm pověřil pražskou zastupitelku Alexandru Udženiju...

14. ledna 2026  21:49

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:27

Vraždil a pak utíkal z Bohnic. Soud změnil muži léčení na detenci

Obžalovaný Yaroslav Yarynych u Obvodního soudu pro Prahu 8 (9. ledna 2026)

Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, ve středu změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci....

14. ledna 2026  17:09

Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....

Dopravu v žižkovské Seifertově ulici před polednem omezila nehoda popelářského vozu, který strhl tramvajovou trolej. Linky jezdily odklonem. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava. Okolo...

14. ledna 2026  12:41,  aktualizováno  14:54

Vlastní bydlení ustupuje. Rostou profesionálně spravované nájemní byty

Premium
Oceněná Waltrovka V prestižní soutěži Best of Realty 2025 na konci loňského...

Nabídka moderních nájemních projektů roste pomaleji než poptávka. Rostoucí zájem proto směřuje o BTR jednotky (Build-to-Rent – stavěno k pronájmu, pozn. red.). Takzvané institucionální bydlení...

14. ledna 2026

V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem.

Nymburk přišel o jednu z opor, americký pivot KeyShawn Feazell přestoupil do AEK Atény. Dvacetinásobný český šampion bude hledat za sedmadvacetiletého basketbalistu náhradu. Klub o odchodu čtvrtého...

14. ledna 2026  12:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Opilý řidič dodávky naboural lampu a zhasl celou ulici. Pak ujížděl strážníkům

Řidič pod vlivem alkoholu narazil do lampy veřejného osvětlení a z místa nehody...

Řidič dodávky pod vlivem alkoholu v neděli večer v Plynární ulici v pražských Holešovicích narazil do lampy veřejného osvětlení, což způsobilo výpadek elektřiny v celé ulici, a z místa nehody ujel....

14. ledna 2026  12:16

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.