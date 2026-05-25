Nedostal jsem se. Co teď? Na přihlášky do druhého kola přijímaček zbývá pár hodin

Juliana Hámová
  12:21
Už jen několik hodin mají zájemci na to, aby se ucházeli studium na středních školách ve 2. kole přijímacích zkoušek. V Praze je ve druhém kole volných přes 3 500 míst na více než devíti desítkách škol. Přihlášky se ale mohou vyplnit už pouze do pondělní půlnoci.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro mnohé děti je druhá polovina května radostným obdobím úlevy, pro Martina bohužel ne. Na vysněnou střední školu se totiž nedostal. „Vím, že jsem si nevybíral jednoduchou školu, ale hezký pocit to není. Spolužáci už jsou v klidu a těší se, já zatím nemám kam,“ říká Martin.

„Hlavně se opravdu poctivě připravoval, moc nevím, co jsme měli udělat víc. Aby se dostal napoprvé, byla priorita, ale když se na střední školu nedostane dítě s tolika body, tak to začíná být absurdní,“ doplňuje jeho maminka.

V nejhorším přestoupím

Martin není jediný, kdo se na vysněné gymnázium nedostal. Pražských dětí v podobné situaci je více. Některé si například schválně nastavily laťku níž, ne podle priority výběru, ale podle šance na přijetí.

Podle analytičky Nikoly Šrámkové z EDUin je tento koncept problematický. Nemohou za to ale žáci, ale spíš kapacity škol. „Kvůli jejich nedostatku pak uchazeči taktizují a musí si volit školy tak, aby se někam dostali. Nemusí to pak odpovídat jejich potenciálu, ale tomu, jestli budou přijati z kapacitních důvodů,“ říká Šrámková. Její slova potvrzuje i „deváťačka“ Markéta.

„Trochu mě k tomu navedli rodiče, abych na sebe nekladla tak vysoké nároky. Bála jsem se, že se nikam nedostanu, tak jsem radši zvolila školu, která není tak prestižní, ale byla větší šance na přijetí. Když mě to nebude bavit, tak v nejhorším přestoupím v průběhu roku jinam,“ říká Markéta. Místo na gymnázium proto zamíří na soukromou obchodní školu.

Jak dopadly přijímačky v krajích? Plaga tepe Prahu, město z potíží viní ministra

Podobný je i příběh deváťáka Filipa. „Máme doma pocit, že z přijímaček vznikla trochu loterie,“ říká Filipova maminka. Letos se její syn na gymnázium také nedostal.

Nakonec si podal přihlášku na technický obor, o kterém dříve vůbec neuvažoval. „Nechtěli jsme riskovat, že zůstane úplně bez školy. Přece nemůže vyjít devátou třídu a nic nedělat. Ale mrzí mě, že se děti ve čtrnácti učí spíš strategii přežití, než aby si vybíraly budoucnost podle toho, co chtějí doopravdy dělat. Příští rok to prostě bude muset zkusit znovu,“ dodává maminka.

Podle Šrámkové má tento přístup plno negativních důsledků.

Mladí lidé, kteří budou chtít za rok přestoupit, a budou se tedy hlásit na jinou školu, totiž zase zatíží kapacity v dalším školním roce. Tato situace se komplikuje především v metropoli.

Nelze plánovat

„Nejde pak plánovat na základě dat, protože se neví, kolik dětí se přihlásí. Do toho přicházejí také uchazeči ze Středočeského kraje a pak se hlásí ještě uchazeči, kteří se minulý rok nikam nedostali,“ říká Šrámková.

Děti, které se hlásí na střední školu poprvé, přitom přednost před těmi, co se hlásí podruhé, nemají. Podle Šrámkové kapacity ale nejsou chybou dětí, nýbrž města a státu.

„Populační vlny silných ročníků narozených okolo roku 2010 byly známé dlouho dopředu, stejně tak bylo možné na datech sledovat migrační toky, zájem uchazečů ze středních Čech i dlouhodobou poptávku uchazečů po jednotlivých programech,“ říká.

Soukromý gympl jako možnost

Ve všech krajích kromě Prahy převažuje pro druhá kola nabídka státních škol. Praha sice nabízí přes 3 700 volných míst, podle údajů resortu školství je většina ale v soukromých školách. Podle dat Cermatu připadá v Praze na soukromé školy přibližně 72 % všech volných kapacit, což představuje 2 672 míst. Na státních školách je jen 977 míst.

Také nabídku gymnázií pro druhá kola přijímacího řízení v hlavním městě výrazně tvoří soukromý sektor. Až 92 % gymnázií, která druhé kolo otevírají, jsou soukromá.

„V nejhorším půjdu na soukromý gympl, ale abych byla upřímná, moc se mi tam nechce. A rodičům se placení školného také nelíbí,“ říká deváťačka Eliška. V prvním kole se na gymnázium nedostala. „Jasně, že bychom byli radši, aby šla na státní školu, ale samozřejmě, pokud by to mělo být tak, že by šla místo toho studovat něco, co ji nebaví, to jí tu školu radši zaplatíme,“ říká její tatínek.

Možnost podat přihlášky do druhého kola na střední školy mají uchazeči do pondělí 25. května přes portál Dipsy.cz. Seznam státních a soukromých škol, které otevřely možnosti přijetí i v druhém kole, lze najít na tomto webu přes vyhledávání dostupných školních oborů. Včera dopoledne si podle Cermatu podalo přihlášku na střední školu do druhého kola přes 7 tisíc uchazečů, z toho přes 6 500 bylo uchazečů o čtyřleté obory.

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

  • V Praze je do druhého kola volných 3 789 míst v 91 školách.
  • Z toho je 3 689 míst ve čtyřletých oborech.
  • 1 262 míst je ve čtyřletých gymnáziích a 989 míst je ve středních odborných školách.
  • 667 míst na obory středních odborných učilišť s výučním listem.
  • 272 míst na odborných učilištích s maturitou.
  • Přijímání přihlášek končí v pondělí 25. května o půlnoci.
  • Přihláška se podává prostřednictvím systému DiPSy.
  • Uchazeči ve 2. kole přijímacího řízení už nepíší jednotnou přijímací zkoušku, ale započítává se jim hodnocení z prvního kola přijímacího řízení.
  • Seznam škol, které otevřely 2. kolo, lze najít na www.dipsy.cz.

Pozn.: Použitá data pocházejí od společnosti Cermat.

