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Nedopalky špiní Prahu. Strážníci evidují tisíce přestupků, pokut rozdali stovky

  7:02
Plechovky, nedopalky, ale třeba i rychlovarná konvice. Taková je realita na zastávkách MHD, které lidé denně znečišťují. Běžní cestující jsou se situací nespokojení.
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Špína na zastávkách. Přeplněný koš u nejvytíženější zastávky MHD I.P. Pavlova | foto: Štěpán KultMF DNES

„Ti, co to špiněj, jsou zlí lidi. Vypadá to takhle všude po celé Praze. Hlavně na Hlaváku,“ zlobí se muž čekající na tramvaj na Florenci. U nohou se mu válí zmačkaná plechovka a prázdný obal od sýra, které tam předtím někdo pohodil.

Redaktor MF DNES si na několika různých zastávkách zjišťoval, jak moc jsou špinavé.

Největším problémem jsou nedopalky a přeplněné koše. Stačí, aby zafoukal vítr, a odpadky rázem létají po zastávce a jejím okolí. Koše jsou běžně plné například na tramvajových zastávkách I. P. Pavlova, Hlavní nádraží či na Andělu.

Pod lavičkou na tramvajové zastávce Malostranská dokonce někdo nechal rozbitou rychlovarnou konvici. Špína je i na těch autobusových. I tady se dennodenně válejí nedopalky, které často leží v bezprostřední blízkosti košů. „Já nevím, proč to nemůžou prostě hodit do koše, když je hned vedle,“ pohoršuje se nad kuřáky Mirka, čekající na autobus.

Nedopalky jsou i kolem zastávky Lihovar na v květnu otevřeném Dvoreckém mostě. Ještě více odpadků a cigaretových špačků se válí na autobusových terminálech, jakými jsou například Na Knížecí či Želivského.

Kouřit se na zastávkách nesmí

Kouření na zastávkách MHD je přitom zakázané už od roku 2017 v rámci takzvaného protikuřáckého zákona. Od té doby ke konci května městská policie řešila přes 5,5 tisíce přestupků v souvislosti s kouřením na zastávkách.

„Za tyto přestupky jsme udělili 438 pokut ve výši 147 400 korun,“ sdělila MF DNES mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Za stejné časové období pak policie odhalila přes sedm tisíc přestupků proti veřejnému pořádku. Rozdala 188 pokut ve výši 353 900 korun.

Podle některých cestujících to ale nestačí. „Já si teda myslím, že většině to stejně projde. A ten bordel je tu furt,“ zněla jedna z rozhořčených odpovědí. Za úklid většiny zastávek zodpovídá dopravní podnik (DPP).

Nejvíce se se špínou a odpadky potýkají v centru, na hlavních přestupních bodech a terminálech, kde bývá nejvíce lidí. Kapacity pro úklid má prý DPP dostačující.

„Pro všechna námi spravovaná zařízení a plochy je nastavený pravidelný režim. Mimo to se provádějí i mimořádné úklidové a čisticí práce, a to jak při plánované výlukové činnosti, tak i na základě provádění technických kontrol, nebo na základě upozornění cestující veřejnosti,“ popsala mluvčí DPP Aneta Řehková.

Za loňský rok dopravce vynaložil za úklidové služby – bez zimní služby – zhruba 13 milionů korun. Dopravní podnik se ale nestará o vše.

Sprejeři ničí skla na zastávkách

Přístřešky na zastávkách spravuje Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má na starosti odstraňování graffiti. Nahlásit znečištění počmáraného přístěnku lze jednoduše pomocí QR kódu.

„Nejvíce se sprejuje v Modřanech, Bohnicích a na Spořilově. Zasahujeme ale po celé Praze,“ popisuje mluvčí THMP Lenka Růžková.

Sprejeři si podle ní nejraději vybírají místa, která jsou právě vyčištěná. „Největší problém je, když sklo poleptají chemikáliemi. V takovém případě je potřeba ho celé vyměnit,“ dodává.

Ačkoli mají tyto instituce na starosti prostor samotných zastávek, o celou komunikaci se stará Technická správa komunikací, která úklid chodníků zadává například Pražským službám či Komwagu.

Na Moráni redaktor MF DNES viděl i jednoho z pracovníků společnosti Komwag, který čistil vodou i lavičky na zastávce. Přitom nemusel. Dá se tedy říct, že v Praze existuje v rámci úklidu zastávek jistá solidarita. Někdy totiž pomáhají i některé městské části. Ačkoli upozorňují, že to není jejich povinností.

„Praha 1 zastávky v některých případech uklízí prostřednictvím svého Pohotovostního úklidu jako službu obyvatelům a návštěvníkům. Obecně platí, že největší tlak na čistotu je v nejvytíženějších částech centra, kde se potkává vysoký počet cestujících, turistů a nočního provozu jako na Revoluční či Národní třídě,“ vysvětluje mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Stejný přístup zastává i Praha 7. „Co lze rychle uklidit, obratem vyřídí naše úklidová firma. Častější zásahy vyžadují zastávky ve frekventovaných lokalitách, jako jsou ulice Komunardů či Milady Horákové, případně u vytížených uzlů MHD, jako je Vltavská nebo Nádraží Holešovice,“ dodává mluvčí sedmé městské části Martin Vokuš.

Co vám na zastávkách vadí víc?

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